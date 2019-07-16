"Спартак" может подписать Перейро из ПСВ. Поиск диспетчера продолжается

"Спартак" может приобрести у ПСВ 24-летнего уругвайского атакующего полузащитника Гастона Перейро. Об этом во вторник написал журналист Василий Конов в своем Телеграм-канале.

Срыв переговоров с аргентинцем Алексисом Макаллистером и румыном Янисом Хаджи подталкивают гендиректора красно-белых Томаса Цорна к все более активным действиям на этом направлении: главный тренер "Спартака" Олег Кононов настойчиво просит "десятку", считая, что без такого исполнителя ничего не получится. В руководстве клуба к просьбе Кононова прислушиваются – поиски диспетчера продолжаются.

По данным "СЭ", приобретением Перейро, который в сезоне-2018/19 провел 36 официальных матчей за ПСВ, забил 11 мячей и отдал 8 голевых передач, действительно интересуются селекционеры красно-белых. Стоимость игрока согласно данным transfermarkt.de оценивается в 12 миллионов евро. Однако, не исключено появление и других кандидатур. (Вячеслав Короткин)

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