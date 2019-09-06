«Спартак» ищет пиар-менеджера

На сайте поиска вакансий HeadHunter размещено объявление о поиске «Спартаком» пиар-менеджера. Столичный клуб предлагает зарплату в 80 тысяч рублей.

В обязанности пиар-менеджера красно-белых входит написание и редактирование текстов для СМИ и других площадок, ежедневное взаимодействие с журналистами, организация выступлений спикеров на различных мероприятиях.

Требования к кандидату: опыт работы в пиаре или медиа от трех лет, работа в благотворительных или некоммерческих организациях, широкий кругозор, умение находить «нужных людей», грамотная речь и способность заинтересовать собеседника.