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«Спартак» ищет пиар-менеджера

09:54

На сайте поиска вакансий HeadHunter размещено объявление о поиске «Спартаком» пиар-менеджера. Столичный клуб предлагает зарплату в 80 тысяч рублей.

В обязанности пиар-менеджера красно-белых входит написание и редактирование текстов для СМИ и других площадок, ежедневное взаимодействие с журналистами, организация выступлений спикеров на различных мероприятиях.

Требования к кандидату: опыт работы в пиаре или медиа от трех лет, работа в благотворительных или некоммерческих организациях, широкий кругозор, умение находить «нужных людей», грамотная речь и способность заинтересовать собеседника.

Дополнительная информация

https://spb.hh.ru/vacancy/33437067

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