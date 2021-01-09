«Спартак» интересуется опорником ПСВ

«Спартак» проявляет интерес к полузащитнику ПСВ Йорриту Хендриксу, сообщает AD. Контракт хавбека истекает этим летом, но красно-белые не собираются ждать, пока он станет свободным агентом, и готовы выкупить его уже сейчас.

Хендрикс провел всю карьеру в ПСВ. В нынешнем сезоне он принял участие в 9 матчах чемпионата Голландии, одной игре Кубка и шести — в Лиге Европы.

В 2016 году Хендрикс принял участие в товарищеском матче сборной Голландии (1:2 с Грецией).