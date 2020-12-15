«Спартак» и «Тоттенхэм» поздравили Павлюченко с днем рождения
«Спартак» и «Тоттенхэм» в Twitter поздравили бывшего форварда Романа Павлюченко с днем рождения. Оба клуба приложили к поздравлениям видео самых ярких голов нападающего.
Во вторник, 15 декабря, спортсмену исполнилось 39 лет.
«Поздравляем нашего бывшего нападающего и желаем всего наилучшего! С днем рождения, СуперПав», — говорится в Twitter красно-белых.
«С днем рождения, Супер Пав», — написала пресс-служба шпор.
В составе «Спартака» футболист выступал с 2003-го по 2008 год и вместе с командой выиграл Кубок России сезона-2002/03. В 2008-м он перешел в «Тоттенхэм», в котором провел три года.
Happy Birthday, Super Pav! ?#THFC ?? #COYS pic.twitter.com/ZRfUwKyj8Q— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) December 15, 2020
Роману Павлюченко — 39! ?— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) December 15, 2020
Поздравляем нашего бывшего нападающего и желаем всего наилучшего! С днём рождения, СуперПав ? pic.twitter.com/jN7hXRs30B
В настоящее время Павлюченко продолжает карьеру в клубе ПФЛ «Знамя» из Ногинска.
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