«Спартак» и forZe проведут турнир по FIFA 20

Футбольный клуб «Спартак» и организация forZe запустят киберспортивный турнир Spartak Cup по FIFA 20. Состязания пройдут в онлайне и будут доступны для всех желающих.

Чемпионат пройдет на консоли PlayStation 4 — для участия у игрока должна быть лицензионная копия FIFA 20 и оплаченная подписка PlayStation Plus. Всех участников разделят на пары, после чего они сыграют до двух побед на выбывание. Четверо лучших пройдут в основной этап Spartak Cup.

Игры начнутся 27 марта. Победители получат призы от клуба и его партнеров.