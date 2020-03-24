«Спартак» и forZe проведут турнир по FIFA 20
16:15
Футбольный клуб «Спартак» и организация forZe запустят киберспортивный турнир Spartak Cup по FIFA 20. Состязания пройдут в онлайне и будут доступны для всех желающих.
Чемпионат пройдет на консоли PlayStation 4 — для участия у игрока должна быть лицензионная копия FIFA 20 и оплаченная подписка PlayStation Plus. Всех участников разделят на пары, после чего они сыграют до двух побед на выбывание. Четверо лучших пройдут в основной этап Spartak Cup.
Игры начнутся 27 марта. Победители получат призы от клуба и его партнеров.
Дополнительная информация:
https://www.cybersport.ru/fifa/news/fk-spartak-i-forze-provedut-turnir-po-fifa-20