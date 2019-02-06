"Спартак" - "Актобе": Шитов, Маслов и Гулиев сыграют с первых минут

Стал известен состав "Спартака" на контрольный матч с "Актобе". Красно-белые выйдут смешанным составом, в котором нашлось место нескольким молодым футболистам. Место в воротах займет Антон Шитов.

Полностью заявка "Спартака" выглядит следующим образом: Шитов, Боккетти, Комбаров, Миронов, Маслов, Гулиев, Глушенков, Игнатов, Зобнин, Мелкадзе, Роша. Запасные - Поплевченков, Айртон, Кутепов, Гапонов, Глушаков, Мельгарехо, Ломовицкий, Умяров, Ташаев, Полубояринов.

"Спартак" - "Актобе", контрольный матч, зимние сборы, онлайн-трансляция, начало - в 17.00 мск