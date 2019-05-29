Соучек заявил, что не заинтересован в переходе в "Спартак"

Полузащитник "Славии" Томаш Соучек рассказал, почему не рассматривает предложение "Спартака". Ранее сообщалось, что красно-белые сделали предложение о трансфере 24-летнего хавбека.

– Я слышал об интересе со стороны "Спартака", – цитирует Соучека Idnes.cz. – Но этот вариант для меня не очень интересен. Если уходить из "Славии", то в более сильный чемпионат. Например, в Германию, Италии. Мне кажется, в Россию, Турцию или Америку уезжают в более позднем возрасте.

"Славия" планирует получить за меня около 10 миллионов евро? Это невероятная сумма. Но я рад, что клуб так ценит меня. И рад, что есть команды, которые готовы заплатить за меня такие деньги. Это придает уверенности.

В сезоне 2018/19 Томаш Соучек провел 49 матчей за "Славию", забил 18 голов и отдал 9 результативных передач.