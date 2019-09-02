Как стало известно «СЭ», защитник «Рубина» Егор Сорокин перешел в «Краснодар». Сумма трансфера 23-летнего футболиста — около 3 миллионов евро. Защитник при этом останется в «Рубине» до конца сезона на правах аренды.

Сорокин — воспитанник петербургского и казанского футбола. Игрок выступает за «Рубин» с 2014 года (с арендой в «Актобе» и «Нефтехимик»). За казанский клуб он провел 51 матч и забил 7 голов во всех турнирах. В активе защитника — один матч за сборную России.