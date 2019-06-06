Сорокин - лучший футболист"Рубина" в сезоне 2018/2019

Защитник Егор Сорокин признан лучшим футболистом "Рубина" в сезоне 2018/2019. Второе место занял Хорен Байрамян (16,2 процента), тройку замкнул Иван Коновалов (3,9 процента).

В минувшем сезоне Сорокин провел 30 матчей за "Рубин", в которых забил 6 голов. Казанцы заняли 11-е место в турнирной таблице.

Егор Сорокин – лучший игрок «Рубина» в сезоне 2018/19! 🔝

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🥇 Егор Сорокин – 56,1%

🥈 Хорен Байрамян – 16,2%

🥉 Иван Коновалов – 13,9%

4️⃣ Данил Степанов – 10,7%

5️⃣ Игорь Коновалов – 3,1%

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Голосование проводилось совместно с премиальным спонсором клуба ПАО «Казаньоргсинтез». pic.twitter.com/vAgnrjQTQY — «Рубин» Казань (@fcrk) 6 июня 2019 г.

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