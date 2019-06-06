20:04 | Футбол — РПЛ

Сорокин - лучший футболист"Рубина" в сезоне 2018/2019

0
Обсудить

Защитник Егор Сорокин признан лучшим футболистом "Рубина" в сезоне 2018/2019. Второе место занял Хорен Байрамян (16,2 процента), тройку замкнул Иван Коновалов (3,9 процента).

В минувшем сезоне Сорокин провел 30 матчей за "Рубин", в которых забил 6 голов. Казанцы заняли 11-е место в турнирной таблице.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр

0
Обсудить
Загрузка...
Материалы других СМИ