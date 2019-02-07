"Согндаль" - ЦСКА: стартовый состав армейцев

Стал известен состав ЦСКА на контрольный матч с "Согндалем". С первых минут на поле выйдут следующие игроки: Помазун, Елеев, Чернов, Матвийчук, Тикнизян, Бийол, Бистрович, Ефремов, Сигурдссон, Нисимура, Чалов.
Запасные: Кырнац, Набабкин, Ахметов, Обляков.
Встреча начнется в 14.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.
Наш состав на #ЦСКАсогндал!– ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 7 февраля 2019 г.
Помазун, Елеев, Чернов, Матвийчук, Тикнизян, Бийол, Бистрович, Ефремов, @arnorsigurdsson, @1022nishimura, Чалов
Запасные: Кырнац, Набабкин, Ахметов, Обляков pic.twitter.com/6M7YzXA10Q
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