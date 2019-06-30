Софьян Ханни: "Я хочу остаться и стать со "Спартаком" чемпионом"

Полузащитник "Спартака" Софьян Ханни после победы над ЦСКА в товарищеском матче на турнире в Австрии сказал, что не собирается в это межсезонье менять клуб, несмотря на сообщения СМИ.

– Да, это было дерби. Маленькое, но дерби, – сказал Ханни. – Немного агрессивная игра была, особенно в первом тайме. Но ничего, мы к этому и готовились. Во втором тайме играли в большинстве, было больше пространства, и игра для нас складывалась чуть легче.

– Софьян, строится новый "Спартак". Вы чувствуете себя его частью?

– Меня не волнуют слухи и разговоры. Для меня "Спартак" только один – новый или старый, это неважно. Новые или старые игрока, какая разница? У меня контракт с этим клубом, я должен его отработать, и я это сделаю. Отдамся на сто процентов на поле.

– То есть, вы не хотите уйти?

– Нет, не хочу! Хочу остаться. Я здесь. Контракт действует еще два года. Мне все нравится. Везде, где играю, стараюсь бороться за титулы. Выигрывал в предыдущем клубе, выиграю и в этом. "Спартак" должен стать чемпионом и я сделаю все для этого.

– Удивились, что тут в Австрии было немало фанатов "Спартака"?

– Где бы мы ни играли, наши фантастические фанаты всегда рядом. Это очень здорово.

– А вас волнует, что болельщики о вас говорят? Вот Луизу Адриану неважно.

– Когда играю, концентрируюсь на игре, не слушаю трибуны. Надо быть на сто процентов сосредоточенным. (Дмитрий Зеленов)