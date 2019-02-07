Софьян Ханни: "Мне было грустно за Глушакова"

Полузащитник "Спартака" Софьян Ханни в интервью Bobsoccer высказал свое отношение к конфликту партнера по команде Дениса Глушакова с болельщиками. По его словам, ему было грустно за капитана.

– Как вы восприняли войну части спартаковских фанатов "Спартака" с Денисом Глушаковым? Не удивились?

– Не знаю всех обстоятельств, так как не читаю российских газет. Но помню, как в кубковом матче с "Анжи", который закончился нашей победой со счетом 1:0, зрители громко освистывали Глушакова всякий раз, как он касался мяча. Мне было грустно за него. Ведь и со мной подобное приключилось незадолго до перехода в "Спартак". Болельщики были недовольны игрой "Андерлехта", а я был капитаном команды, то есть главным ответственным за неудачи, и меня освистывали.

– Помню, бельгийская пресса писала, что, возможно, обструкция со стороны болельщиков и есть причина вашего ухода и что после нее вас уж точно не удержать.



– Я ушел не из-за свиста в свой адрес. Не было бы варианта со "Спартаком", остался бы в "Андерлехте". Просто я провел в брюссельском клубе три с половиной года, выиграл все, что можно. Хотелось нового. "Спартак" – это суперпроект, который меня привлек. Но игнорировать происходившее я тоже не мог. Ты выиграл с клубом в предыдущем сезоне чемпионское звание, продолжаешь отдавать все силы на поле, а тебя освистывают. Мне было очень обидно.