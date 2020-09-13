«Сочи» заключил мировое соглашение с Адилем Рами

«Сочи» заключил мировое соглашение с бывшим защитником команды, чемпионом мира 2018 года французом Адилем Рами по вопросу о задолженности по зарплате.

— Мы закрыли с ним вопрос, все нормально. Да, мы заключили мировое соглашение, — сказал президент «Сочи» Борис Ротенберг в интервью ТАСС.

В конце мая агент 34-летнего игрока Рубен Косо Руис сообщил, что его клиент обратится в Международную федерацию футбола и Спортивный арбитражный суд из-за долгов «Сочи».

Рами в середине февраля 2020 года перешел в «Сочи», однако не провел ни одного матча за новую команду и в мае этого года расторг контракт. В начале сентября француз перешел в португальскую «Боавишту».