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«Сочи» — «Уфа»: Андрич реализовал пенальти

20:45
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Нападающий «Уфы» Комнен Андрич реализовал пенальти в матче 14-го тура Тинькофф РПЛ против «Сочи». Он сравнял счет — 1:1.

Главный арбитр встречи Николай Волошин назначил пенальти за фол Ивана Миладиновича в своей штрафной. Арбитр зафиксировал нарушение после подсказки ВАР.

Сочи — Уфа

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