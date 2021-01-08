«Сочи» поддержал «Астон Виллу», которая сыграет молодежкой в матче «Ливерпулем»
18:30
«Сочи» в Twitter поддержал «Астон Виллу» перед матчем 3-го тура Кубка Англии с «Ливерпулем».
Ранее стало известно, что бирмингемцам придется выставить молодежный состав на эту встречу из-за большого количества больных коронавирусом в команде.
«Удачи, парни», — написала пресс-служба сочинского клуба.
Напомним, летом «Ростову» также из-за коронавируса пришлось выставить молодежный состав на матч РПЛ с «Сочи», который закончился для дончан разгромным поражением со счетом 1:10.
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