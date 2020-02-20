«Сочи» победил «Астану». Мостовой оформил дубль
18:56
«Сочи» провел товарищеский матч против «Астаны». Российский клуб одержал победу со счетом 3:1.
Дубль оформил полузащитник Андрей Мостовой. Нападающий Александр Кокорин вышел на поле в стартовом составе.
Товарищеские матчи. Клубы
«Сочи» — «Астана» — 3:1 (2:0)
Голы: Мостовой, 23 (1:0). Бурмистров, 36 (2:0). Сигюрьенссон, 64 — с пенальти (2:1). Мостовой, 87 (3:1).
«Сочи»: Джанаев, Маргасов, Новосельцев, Мевля, Калугин, Заика, Цаллагов, Бурмистров, Мостовой, Нобоа, Кокорин.
Предупреждение: Джанаев, 89.
20 февраля.
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