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«Сочи» победил «Астану». Мостовой оформил дубль

18:56
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«Сочи» провел товарищеский матч против «Астаны». Российский клуб одержал победу со счетом 3:1.

Дубль оформил полузащитник Андрей Мостовой. Нападающий Александр Кокорин вышел на поле в стартовом составе.

Товарищеские матчи. Клубы

«Сочи» — «Астана» — 3:1 (2:0)

Голы: Мостовой, 23 (1:0). Бурмистров, 36 (2:0). Сигюрьенссон, 64 — с пенальти (2:1). Мостовой, 87 (3:1).

«Сочи»: Джанаев, Маргасов, Новосельцев, Мевля, Калугин, Заика, Цаллагов, Бурмистров, Мостовой, Нобоа, Кокорин.

Предупреждение: Джанаев, 89.

20 февраля.

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