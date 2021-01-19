«Сочи» отправился на сбор в Турцию в составе 27 игроков
17:42
«Сочи» в Twitter объявил состав команды, который полетит в Турцию на первый зимний сбор.
Команда отправится на сбор в составе 27 человек.
Вратари: Сослан Джанаев, Николай Заболотный, Сергей Самок;
Защитники: Эльмир Набиуллин, Миха Мевля, Сергей Терехов, Иван Новосельцев, Эммануэль Маммана, Кирилл Заика, Иван Миладинович, Тимофей Маргасов, Филип Иполе, Ренат Балкизов;
Полузащитники: Артур Юсупов, Данил Пруцев, Ибрагим Цаллагов, Кристиан Нобоа, Никита Бурмистров, Жоаозинью, Ивелин Попов, Андрей Боковой, Егор Пруцев.
«Сочи» проведет первый товарищеский матч на сборе 21 января против казанского «Рубина».
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