«Сочи» обыграл «Урал» и одержал первую победу в РПЛ с конца сентября

«Сочи» обыграл «Урал» в матче 21-го тура чемпионата России — 2:0. В составе победителей отличились Андрей Мостовой и Кирилл Заика.

Эта победа стала для «Сочи» первой в РПЛ с конца сентября. Тогда сочинцы в 11-м туре чемпионата России обыграли «Ахмат» (2:0).

«Сочи» набрал 18 очков и продолжает занимать последнюю строчку в турнирной таблице РПЛ. «Урал», в активе которого 25 очков, остался на восьмой строчке.

Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига

21-й тур

«Сочи» — «Урал» (Екатеринбург) — 2:0 (1:0)

Голы: Мостовой, 35 (1:0). Заика, 63 (2:0).

«Сочи»: Джанаев, Маргасов, Цаллагов, Заика (Набиуллин, 90+3), Мевля, Новосельцев, Миладинович, Мостовой (Д.Полоз, 88), Нобоа, А.Заболотный (Карапетян, 75), Кокорин.

«Урал» (Екатеринбург): Годзюр, Поляков, Вилюш, Золотов, Кулаков, Димитров (Эль-Кабир, 78), Бумаль (Аугустыняк, 75), Егорычев, Погребняк, Бикфалви, Кухарчик (Ефремов, 54).

Предупреждения: Бумаль, 70. Бикфалви, 87. Цаллагов, 90+1.

Судьи: Вилков (Нижний Новгород). Аверьянов, Елеференко (оба — Москва).

ВАР: Иванов (Ростов-на-Дону). Кобзев (Москва).

8 марта. Сочи. Стадион «Фишт».