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«Сочи»: «Обухов отзаявлен, он не примет участие в матче с «Уралом»

16:14
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В пресс-службе «Сочи» сообщили «СЭ», что Владимир Обухов больше не входит в заявку команды. Бывший нападающий «Спартака» сейчас находится в Сочи и не сможет сыграть в гостевом матче с «Уралом».

Есть вероятность, что футболист вернется в заявку команды, о его продаже говорить рано. В то же время в Екатеринбурге находится защитник Павел Шакуро, который внесен в список заявленных игроков и может сыграть против «Урала». (Ярослав Сусов)

Напомним, 15 августа Павел Шакуро был отзаявлен «Сочи» и не мог принять участие в матче с «Оренбургом».

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