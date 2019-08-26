«Сочи»: «Обухов отзаявлен, он не примет участие в матче с «Уралом»

В пресс-службе «Сочи» сообщили «СЭ», что Владимир Обухов больше не входит в заявку команды. Бывший нападающий «Спартака» сейчас находится в Сочи и не сможет сыграть в гостевом матче с «Уралом».

Есть вероятность, что футболист вернется в заявку команды, о его продаже говорить рано. В то же время в Екатеринбурге находится защитник Павел Шакуро, который внесен в список заявленных игроков и может сыграть против «Урала». (Ярослав Сусов)

Напомним, 15 августа Павел Шакуро был отзаявлен «Сочи» и не мог принять участие в матче с «Оренбургом».

Чемпионат России: новости и статьи, календарь игр, турнирная таблица