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«Сочи» и «Ахмат» сыграли вничью в матче молодежных команд

17:53
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В матче 10-го тура молодежного первенства России «Сочи» сыграл вничью с «Ахматом» (0:0).

Хозяева набрали 13 очков и занимают пятое место в группе А. У гостей 19 очков и третья позиция.

Молодежное первенство России

10-й тур

«Сочи — мол.» (Сочи) — «Ахмат — мол.» (Грозный) — 0:0

Судья: Фалов (Москва).

20 ноября. Сочи. Стадион «Центральный им. Метревели».

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