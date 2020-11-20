«Сочи» и «Ахмат» сыграли вничью в матче молодежных команд
В матче 10-го тура молодежного первенства России «Сочи» сыграл вничью с «Ахматом» (0:0).
Хозяева набрали 13 очков и занимают пятое место в группе А. У гостей 19 очков и третья позиция.
Молодежное первенство России
10-й тур
«Сочи — мол.» (Сочи) — «Ахмат — мол.» (Грозный) — 0:0
Судья: Фалов (Москва).
20 ноября. Сочи. Стадион «Центральный им. Метревели».
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю