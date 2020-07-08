РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Собянин поздравил молодоженов на «Открытие Арене»

8 июля 2020, 17:38
Сергей Собянин и Леонид Федун с молодоженами. Фото ФК «Спартак»
Сергей Собянин и Леонид Федун с молодоженами. Фото ФК «Спартак»
Теги:

Мэр Москвы Сергей Собянин побывал на стадионе «Спартака», сообщает официальный сайт клуба.

Собянин посетил «Открытие Арену» по приглашению председателя совета директоров красно-белых Леонида Федуна. В День семьи, любви и верности глава города поздравил пару с началом семейной жизни, церемония бракосочетания которых состоялась на стадионе красно-белых.

После 26 матчей «Спартак» занимает седьмое место в чемпионате России, набрав 32 очка.

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
7
Офсайд
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир