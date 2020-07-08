Собянин поздравил молодоженов на «Открытие Арене»

Мэр Москвы Сергей Собянин побывал на стадионе «Спартака», сообщает официальный сайт клуба.

Собянин посетил «Открытие Арену» по приглашению председателя совета директоров красно-белых Леонида Федуна. В День семьи, любви и верности глава города поздравил пару с началом семейной жизни, церемония бракосочетания которых состоялась на стадионе красно-белых.

После 26 матчей «Спартак» занимает седьмое место в чемпионате России, набрав 32 очка.