Соболев забивает за «Крылья» на сборах

«Крылья Советов» продолжают подготовку к весенней части сезона-2019/20 в турецком Белеке. Самарцы делают акцент на работу с мячом и сегодня провели двусторонний матч. Больше всего голов забили Деян Радонич, Дмитрий Комбаров, а также Александр Соболев.

Форвард присоединился к «Крыльям» с опозданием, 18 января. Клуб начал сборы без лидера атаки, поскольку он вел переговоры о переходе в ЦСКА.

По многим параметрам стороны договорились, но к итоговому соглашению не пришли. Соболев продолжит подготовку к сезону в составе «Крыльев», при этом на него сохраняется довольно высокий спрос, так что вариант его трансфера в зимний период остается реальным.

Интерес к игроку проявляет один клуб из Испании, а также ряд российских команд.

Первый контрольный матч в сезоне «Крылья» проведут 21 января против «Спартака» из Латвии.