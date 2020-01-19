РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    РПЛ

Соболев забивает за «Крылья» на сборах

21:29

«Крылья Советов» продолжают подготовку к весенней части сезона-2019/20 в турецком Белеке. Самарцы делают акцент на работу с мячом и сегодня провели двусторонний матч. Больше всего голов забили Деян Радонич, Дмитрий Комбаров, а также Александр Соболев.

Александр Соболев.Соболев присоединился к «Крыльям». Переговоры с ЦСКА приостановлены

Форвард присоединился к «Крыльям» с опозданием, 18 января. Клуб начал сборы без лидера атаки, поскольку он вел переговоры о переходе в ЦСКА.

По многим параметрам стороны договорились, но к итоговому соглашению не пришли. Соболев продолжит подготовку к сезону в составе «Крыльев», при этом на него сохраняется довольно высокий спрос, так что вариант его трансфера в зимний период остается реальным.

Интерес к игроку проявляет один клуб из Испании, а также ряд российских команд.

Первый контрольный матч в сезоне «Крылья» проведут 21 января против «Спартака» из Латвии.

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир