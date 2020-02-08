Соболев забил свой первый гол за «Спартак»

Форвард «Спартака» Александр Соболев забил гол в ворота «Партизана» на 48-й минуте матча Кубка Париматч Премьер. Встреча проходит в Дохе (Катар).

Для 22-летнего новичка красно-белых этот забитый мяч стал первым в составе москвичей. Соболев вышел вместо хавбека Резиуана Мирзова на 46-й минуте встречи.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Спартак» — «Партизан».