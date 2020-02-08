Соболев забил свой первый гол за «Спартак»
15:10
Форвард «Спартака» Александр Соболев забил гол в ворота «Партизана» на 48-й минуте матча Кубка Париматч Премьер. Встреча проходит в Дохе (Катар).
Для 22-летнего новичка красно-белых этот забитый мяч стал первым в составе москвичей. Соболев вышел вместо хавбека Резиуана Мирзова на 46-й минуте встречи.
«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Спартак» — «Партизан».
? Есть первый гол Соболева за «Спартак» ?— Матч ТВ (@MatchTV) February 8, 2020
2:2. Но красно-белым для победы в турнире нужно еще:https://t.co/5jmsgD0fyu#КубокПариматчПремьер pic.twitter.com/onbxZsGdZx
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