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Соболев забил свой первый гол за «Спартак»

15:10
Александр Соболев (слева) и Эсекиэль Понсе. Фото instagram.com
Александр Соболев (слева) и Эсекиэль Понсе. Фото instagram.com
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Форвард «Спартака» Александр Соболев забил гол в ворота «Партизана» на 48-й минуте матча Кубка Париматч Премьер. Встреча проходит в Дохе (Катар).

Для 22-летнего новичка красно-белых этот забитый мяч стал первым в составе москвичей. Соболев вышел вместо хавбека Резиуана Мирзова на 46-й минуте встречи.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Спартак» — «Партизан».

Спартак — Партизан

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