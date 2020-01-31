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Соболев забил на первой тренировке в составе «Спартака». Видео

17:09

«Спартак» показал часть тренировки с четвертого дня сборов в Дохе. Новичок команды, нападающий Александр Соболев, провел первое практическое занятие и смог забить гол головой при игре в гандбол.

Напомним, в Дохе состоится Кубок Париматч Премьер, а рамках которого «Спартак» сыграет с «Ростовом», «Локомотивом» и белградским «Партизаном».

Расписание игр с участием команды:
1 февраля — «Спартак» — «Ростов», 18.00 (мск).
5 февраля — «Спартак» — «Локомотив», 18.00 (мск).
8 февраля — «Спартак» — «Партизан», 14.00 (мск).

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