Соболев забил на первой тренировке в составе «Спартака». Видео

«Спартак» показал часть тренировки с четвертого дня сборов в Дохе. Новичок команды, нападающий Александр Соболев, провел первое практическое занятие и смог забить гол головой при игре в гандбол.

Напомним, в Дохе состоится Кубок Париматч Премьер, а рамках которого «Спартак» сыграет с «Ростовом», «Локомотивом» и белградским «Партизаном».