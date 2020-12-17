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Соболев вспомнил, как впервые был вызван в сборную России

17:42
Александр Соболев. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Александр Соболев. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Нападающий «Спартака» и сборной России Александр Соболев рассказал об эмоциях после первого вызова в национальную команду.

«Станислав Саламович так и подтягивает людей в команду. Я вам про себя расскажу. В первый раз меня в сборную взывали из Самары. И я ходил по Новогорску вот с такими огромными глазами: О, Джикия! Ого, Зобнин!.. Блин, ну звезды же вокруг тебя, а тут вот ты с ними в сборной! И скованность при этом чувствуешь, и не совсем понимаешь что сказать и что сделать надо в какой момент. Хотелось мне тогда сыграть? Конечно! Но думаю, вряд ли у меня что-то получилось бы путное. Я это на втором-третьем сборе понял. Тогда я уже приезжал как бы в свою команду», — цитирует «Комсомольская правда» Соболева.

23-летний футболист впервые был вызван в сборную России в октябре 2019 года.

Дополнительная информация:

https://www.stav.kp.ru/daily/1712101/4339991/

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