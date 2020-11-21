Соболев полетел в Рим на обследование

Как стало известно «СЭ», в понедельник форварда «Спартака» Александра Соболева ждет обследование в римской клинике «Вилла Стюарт». По его итогам будет принято решение об операции.

У форварда проблемы с мениском. Если будет принято решение об операции, то он не сможет помочь команде до конца года.

Ранее Елена Соболева, жена Александра, опубликовала в Instagram совместное фото с мужем, на котором пара едет в машине.

— С богом, — подписан снимок со смайлом самолета.

Напомним, о травме форварда сборной России стало известно после матча 6-го тура Лиги наций против Сербии (0:5). Как сообщалось, она связана с блокадой коленного сустава, которая возникла уже в раздевалке перед выходом игроков на разминку.