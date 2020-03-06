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Соболев и Бакаев познакомились с игроками Natus Vincere

17:24
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Футболисты «Спартака» Александр Соболев и Зелихман Бакаев познакомились с игроками киберспортивной команды Natus Vicnere по CS:GO. С игроками красно-белых пообщались Егор «flamie» Васильев и Кирилл «Boombl4» Михайлов.

— С лучшими, — написал Соболев в Instagram. — Рад был знакомству, удачи на турнире. «Boombl4» мой кумир, мой эль капитано, — написал Соболев.

Своими впечатлениями от знакомства также поделился и Бакаев. «Был рад знакомству с одними из лучших в мире по CS:GO», — отметил игрок.

Дополнительная информация:

https://www.instagram.com/p/B9ZQZ01o7hr

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