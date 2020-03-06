Соболев и Бакаев познакомились с игроками Natus Vincere

Футболисты «Спартака» Александр Соболев и Зелихман Бакаев познакомились с игроками киберспортивной команды Natus Vicnere по CS:GO. С игроками красно-белых пообщались Егор «flamie» Васильев и Кирилл «Boombl4» Михайлов.

— С лучшими, — написал Соболев в Instagram. — Рад был знакомству, удачи на турнире. «Boombl4» мой кумир, мой эль капитано, — написал Соболев.

Своими впечатлениями от знакомства также поделился и Бакаев. «Был рад знакомству с одними из лучших в мире по CS:GO», — отметил игрок.