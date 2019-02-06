Смолов выйдет в стартовом составе "Локомотива" в игре против "Краснодара"

"Локомотив" объявил на своем официальном сайте стартовый состав на товарищескую встречу с "Краснодаром".

Федор Смолов сыграет в стартовом составе "железнодорожников" в товарищеской встрече с "Краснодаром". Полностью состав выглядит следующим образом:

"Локомотив": Гилерме, Хеведес, Чорлука, Кверквелия, Лысов, Денисов, Крыховяк, Фарфан, Ал.Миранчук, Ан.Миранчук, Смолов

Запасные: Коченков, Медведев, Сычев, Баринов, Идову, Тугарев, Тарасов, Михалик, Игнатьев, Рыбус, Эдер, Махатадзе, Жемалетдинов.

​"Краснодар": Крицюк, Петров, Мартынович, Спайич, Олссон, Каборе, Перейра, Классон, Вандерсон, Стоцкий, Ари

Запасные: Сафонов, Синицын, Марков, Бородин, Голубев, Рамирес, Фьолусон, Уткин, Сулейманов, Сергеев, Игнатьев

Игра состоится в Испании, начало в 18:00 по московскому времени.

"СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи

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