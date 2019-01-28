Смолов рассказал, из-за чего уходил в загул

Форвард "Локомотива" и сборной России Федор Смолов рассказал о своем загуле и в чем была его причина.

- У тебя были какие-то вихри, когда тебя уносило, как Кокорина с Мамаевым, в какие-то тусовки?

- Было. Это было еще до Виктории (Лопыревой). Было такое, что я хорошо тренируюсь, хорошо работаю, забиваю за дубль, а меня не берут в заявку. И через два месяца срываюсь и иду в загул. Это было из серии: "какого хрена я пашу, а мне предпочитают какого-то 32-летнего иностранца, потому что тренер боится посадить его на скамейку из-за того, что за него заплатили деньги?" У нас в России это нормально. Я уже был в Голландии, там всегда поставят своего воспитанника, а не привезенного игрока, даже если он намного слабее. У нас же совершенно противоположная ситуация, - сказал футболист в интервью Ксении Собчак.

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