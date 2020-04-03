Форвард «Сельты» Федор Смолов признался, что хотел бы остаться в Испании. «Сельта» арендовала его до конца сезона у «Локомотива».

— Хотел бы остаться в Испании?

— Конечно, я бы хотел. Мне здесь нравится. Я честно скажу, что очень благодарен, не заискиваю. Люди очень доброжелательны. Помогали с первого дня. Я не ожидал. Пошли мне навстречу, — сказал Смолов в прямом эфире Instagram с комментатором Нобелем Арустамяном.

30-летний Федор Смолов в текущем сезоне провел шесть матчей за «Сельту» и забил один мяч.