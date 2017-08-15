13:21 | Футбол — РФПЛ

СМИ: "Зенит" претендует на защитника "Наполи"

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Защитник "Наполи" Никола Максимович находится в сфере интересов "Зенита", утверждает Sky Sport 24. Помимо питерцев на серба претендует "Интер". При этом подчеркивается, что неаполитанцы не намерены расставаться с 25-летним игроком в летнее трансферное окно.

В прошлом сезоне Максимович провел на клубном уровне 12 матчей, забив один гол.

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КОММЕНТАРИИ (6)
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merniloskut

Бамжы во дворянстве!)))

16:14

Slim Taller

Коля и Броня - залог цемента в защите Зенита.

15:44

Berkut-7

Он не аргентинец , поэтому не перейдет

15:16

vaysman

откуда деньги, Зин????

15:02

Rulen Bagdasys

...да ещё не аргентинцы...

14:46

Pleafant

Зачем Зениту запасные Наполи?

14:42