СМИ: "Зенит" претендует на защитника "Наполи"

Защитник "Наполи" Никола Максимович находится в сфере интересов "Зенита", утверждает Sky Sport 24. Помимо питерцев на серба претендует "Интер". При этом подчеркивается, что неаполитанцы не намерены расставаться с 25-летним игроком в летнее трансферное окно.

В прошлом сезоне Максимович провел на клубном уровне 12 матчей, забив один гол.