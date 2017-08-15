СМИ: "Зенит" претендует на защитника "Наполи"

Защитник "Наполи" Никола Максимович находится в сфере интересов "Зенита", утверждает Sky Sport 24. Помимо питерцев на серба претендует "Интер". При этом подчеркивается, что неаполитанцы не намерены расставаться с 25-летним игроком в летнее трансферное окно.
В прошлом сезоне Максимович провел на клубном уровне 12 матчей, забив один гол.
merniloskut
Бамжы во дворянстве!)))
16:14
Slim Taller
Коля и Броня - залог цемента в защите Зенита.
15:44
Berkut-7
Он не аргентинец , поэтому не перейдет
15:16
vaysman
откуда деньги, Зин????
15:02
Rulen Bagdasys
...да ещё не аргентинцы...
14:46
Pleafant
Зачем Зениту запасные Наполи?
14:42