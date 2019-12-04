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СМИ: «Зенит» интересуется защитником «Севильи»

23:20
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«Зенит» проявляется интерес к защитнику «Севильи» Гильерме Аране. В нынешнем сезоне 22-летний бразилец выступает на правах аренды за «Аталанту», сообщает Tuttomercatoweb.

Команда из Санкт-Петербурга рассматривает вариант с подписанием Араны в зимнее трансферное окно. На бразильца претендуют еще пять клубов: ЦСКА, «Эспаньол», «Коринтианс», «Гремиу» и «Палмейрас».

Арана перешел в «Аталанту» на правах аренды с возможностью последующего выкупа за 8 миллионов евро летом. В нынешнем сезоне он провел 4 матча в серии А, все разы выйдя на замены и отыграв в общей сложности 75 минут. Контракт игрока с «Севильей» рассчитан до лета 2022 года.

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