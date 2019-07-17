СМИ: "Рубин" предлагал Глушакову 300 тысяч евро в год

В июне "Рубин" вел переговоры с полузащитником Денисом Глушаковым и предлагал ему годовой контракт с зарплатой 300 тысяч евро в год, сообщает "Спорт Бинезнес-Онлайн".

Переговоры проходили еще до расторжения контракта 32-летнего футболиста со "Спартаком". Отмечается, что многие игроки казанского клуба высказывались против его трансфера, который в итоге не состоялся отчасти и потому что в клубе пересмотрели свое мнение о футболисте.

Вместо этого 29 июня бывший капитан "Спартака" подписал контракт с "Ахматом" по схеме "1+1". Из-за повреждения Глушаков пропустил матч 1-го тура РПЛ, в котором грозненский клуб обыграл "Краснодар" со счетом 1:0.