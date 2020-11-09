СМИ: Кварацхелия может продолжить карьеру в серии А

Полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия может продолжить карьеру в итальянской серии А, утверждает Calciomercato.

Предметный интерес к 19-летнему грузину проявляет «Торино». Также на вингера претендуют «Удинезе» и «Сассуоло».

Агент Кварацхелии ранее рассказывал, что в прошлое межсезонье у них уже было несколько предложений из Италии.

В нынешнем сезоне Кварацхелия сыграл за «Рубин» 14 матчей, забил 2 мяча и сделал 5 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость вингера в 7,5 млн евро. Контракт грузина с казанским клубом рассчитан до лета 2024 года.