СМИ: Кухарчик может перейти в тульский "Арсенал"

Полузащитник "Легии" Михал Кухарчик может стать игроком тульского "Арсенала", информирует Polsatsport.pl.

По данным издания, контракт 28-летнего футболиста с туляками будет рассчитан на три года с зарплатой 500 тысяч евро в год.

В минувшем сезоне Кухарчик провел 28 матчей, забил 4 гола и отдал 4 результативных передачи. За "Легию" игрок выступает практически 10 лет. За это время он пять раз выигрывал чемпионат Польши, выступал в Лиге Чемпионов и Лиге Европы.

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