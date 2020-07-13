СМИ: «Краснодар» хочет приобрести у «Рубина» Кварацхелию

«Краснодар» планирует в межсезонье подписать полузащитника «Рубина» Хвичу Кварацхелию, утверждает «Матч ТВ». Кубанский клуб проявлял интерес к 19-летнему грузину еще в 2019 году, но тогда решили, что хавбек не стоит денег, которых за него просили.

Контракт Кварацхелии с «Рубином» действует до 2024 года. Главный тренер казанцев Леонид Слуцкий хочет сохранить игрока, но все зависит от цены вопроса.

В нынешнем сезоне футболист провел 26 матчей, в которых забил 3 мяча, отдал 3 голевые передачи и заработал пенальти в последней игре с ЦСКА (1:1).