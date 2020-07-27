СМИ: Иванович близок к переходу в «Эвертон»

Капитан «Зенита» Бранислав Иванович намерен вернуться в английскую премьер-лигу. 36-летний серб ведет активные переговоры с «Эвертоном», сообщает Novosti.rs.

Инициатором приглашения Ивановича выступил главный тренер «ирисок» Карло Анчелотти. Он хорошо знаком с защитником по совместной работе в «Челси».

Переговоры находятся в завершающей стадии. Заполучить Ивановича также хотела бы «Црвена Звезда», но шансы на это невелики.

Ранее появлялась информация, что «Зенит» не станет продлевать заканчивающийся контракт с Ивановичем. 36-летний защитник отказался идти на снижение зарплаты, которое ему предлагал «Зенит».

Напоминаем, что Иванович присоединился к «Зениту» в феврале 2017 года, а уже летом 2019 стал капитаном команды. Он дважды выигрывал чемпионат России и является обладателем кубка страны.