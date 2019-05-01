Суд штата Риу-Гранди-ду-Сул (Бразилия) обязал "Гремиу" заплатить 30 процентов от суммы трансфера нападающего Педро Роши, ранее выступавшего за "Спартак". Эти деньги должен получить клуб "Диадема".

Как информирует Gauchnazn, "Гремиу" нужно будет заплатить 11,8 миллиона бразильских реалов (примерно 2,6 миллиона евро). Клуб намерен подать апелляцию на этот вердикт. Издание указывает, что "Гремиу" владеет 70 процентами экономических прав на игрока, тогда как 30 процентов остались у "Диадемы", воспитанником которой и является футболист. "Диадема" в качестве доказательств предоставила финансовую отчетность "Гремиу".

Роша стал игроком "Спартака", перейдя из "Гремиу" в 2017 году. С 2019 года он является игроком "Крузейру". Из "Диадемы" в "Гремиу" он перешел в 2015 году, а до этого выступал за "Гремиу" на правах аренды. 24-летний футболист провел 12 матчей в чемпионате России, забил один мяч и отдал две голевые передачи. В текущем чемпионате Бразилии он провел один матч и забил один гол.

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