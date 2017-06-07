СМИ: "Галатасарай" готов продать Снайдера "Зениту" за 4-5 миллионов евро

"Галатасарай" готов продать полузащитника Весли Снайдера этим летом "Зениту", сообщает Webaslan. В турецком клубе хотят получить за хавбека 6 миллионов евро, но могут согласиться на предложение в 4-5 миллионов, чтобы разгрузить зарплатную ведомость.
Ранее сообщалось, что в услугах Снейдера заинтересован лично новый наставник питерской команды Роберто Манчини. В прошлом сезоне голландец провел 33 матча за "Галатасарай", в которых забил пять мячей и сделал 17 передач. За стамбульский клуб он выступает с 2013 года. Ранее он играл в составе "Аякса", "Реала" и "Интера".
James Gang
Клуб пенсионеров...
14:14 7 июня
зенит-супер-чемпион
а ЗЕНИТ СПРАШИВАЛИ?
12:49 7 июня
visp1961
33 года, Зенит -Пансионат для престарелых!
12:10 7 июня
shpasic
Снейдер не был замечен в отсутствии профессионализма, но вряд ли дольше 1-2 сезонов способен сыграть. зачем только Зенит опять набирает центральных полузащитников: Хави Гарсия, Маурисио, Юсупов, Цаллагов, Эрнани + Нобоа, а есть ещё (хаха) Рязанцев, Файзулин,
11:59 7 июня
ShellSPb
чего возраст не написали, чуваку 33 года, нафиг Данни убирали?
08:20 7 июня
Хряк
Недоклубу в самый раз. Руvын уже рассказал всему миру про этот гос/бизнес-проект)))
08:11 7 июня
Бегущий человек
В сумме ошибка. Черточка лишняя.
08:05 7 июня
МаратХ
Бухта (болото) разбитых кораблей
07:05 7 июня
crabuzz
33 года чуваку. Он приедет бабло рубить, а не доказывать что-то кому-то.
03:40 7 июня
top220
сбитый лётчик)
02:24 7 июня