01:26 7 июня | ФУТБОЛ — РФПЛ

СМИ: "Галатасарай" готов продать Снайдера "Зениту" за 4-5 миллионов евро

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"Галатасарай" готов продать полузащитника Весли Снайдера этим летом "Зениту", сообщает Webaslan. В турецком клубе хотят получить за хавбека 6 миллионов евро, но могут согласиться на предложение в 4-5 миллионов, чтобы разгрузить зарплатную ведомость. 

Ранее сообщалось, что в услугах Снейдера заинтересован лично новый наставник питерской команды Роберто Манчини. В прошлом сезоне голландец провел 33 матча за "Галатасарай", в которых забил пять мячей и сделал 17 передач. За стамбульский клуб он выступает с 2013 года. Ранее он играл в составе "Аякса""Реала" и "Интера".

 

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Материалы сюжета: "Зенит": летние перемены-2017
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КОММЕНТАРИИ (10)
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James Gang

Клуб пенсионеров...

14:14 7 июня

зенит-супер-чемпион

а ЗЕНИТ СПРАШИВАЛИ?

12:49 7 июня

visp1961

33 года, Зенит -Пансионат для престарелых!

12:10 7 июня

shpasic

Снейдер не был замечен в отсутствии профессионализма, но вряд ли дольше 1-2 сезонов способен сыграть. зачем только Зенит опять набирает центральных полузащитников: Хави Гарсия, Маурисио, Юсупов, Цаллагов, Эрнани + Нобоа, а есть ещё (хаха) Рязанцев, Файзулин,

11:59 7 июня

ShellSPb

чего возраст не написали, чуваку 33 года, нафиг Данни убирали?

08:20 7 июня

Хряк

Недоклубу в самый раз. Руvын уже рассказал всему миру про этот гос/бизнес-проект)))

08:11 7 июня

Бегущий человек

В сумме ошибка. Черточка лишняя.

08:05 7 июня

МаратХ

Бухта (болото) разбитых кораблей

07:05 7 июня

crabuzz

33 года чуваку. Он приедет бабло рубить, а не доказывать что-то кому-то.

03:40 7 июня

top220

сбитый лётчик)

02:24 7 июня