СМИ: "Дженоа" проведет переговоры со "Спартаком" по поводу перехода Фернанду

"Дженоа" заинтересован в переходе полузащитника "Спартака" Фернанду, информирует Blastingnews.

Сообщается, что в итальянском клубе отметили технику 27-летнего бразильца. Трансфер оценивается в 11 миллинов евро.Руководство "Дженоа" планирует провести переговоры со "Спартаком" в ближайшее время.

Ранее в трансфере проявляли заинтересованность "ПСЖ", "Рома" и "Шанхай Шеньхуа".

27-летний полузащитник в прошедшем сезоне провел 27 матчей, в которых забил 3 гола и сделал 3 результативные передачи. Также на его счету 9 желтых карточек.

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