05:28 | Футбол — РПЛ

СМИ: "Аустрия" не будет выкупать контракт Ивана у "Краснодара"

0
Обсудить

Нападающий "Краснодара" Андрей Иван вернется в команду после аренды в "Аустрии", сообщает ligaportal.at. Австрийский клуб, где он играл на правах аренды, не воспользовался опцией о выкупе контракта.

22-летний Андрей Иван в прошедшем сезоне провел 40 матчей за "Аустрию", забил три мяча и сделал один результативный пас. Его контракт с "Краснодаром" рассчитан до 2022 года. Transfermarkt оценивает футболиста в миллион евро.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр

 

 

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/rfpl/

0
Обсудить
Загрузка...
Материалы других СМИ