СМИ: "Аустрия" не будет выкупать контракт Ивана у "Краснодара"

Нападающий "Краснодара" Андрей Иван вернется в команду после аренды в "Аустрии", сообщает ligaportal.at. Австрийский клуб, где он играл на правах аренды, не воспользовался опцией о выкупе контракта.

22-летний Андрей Иван в прошедшем сезоне провел 40 матчей за "Аустрию", забил три мяча и сделал один результативный пас. Его контракт с "Краснодаром" рассчитан до 2022 года. Transfermarkt оценивает футболиста в миллион евро.

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