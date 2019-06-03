СМИ: "Атлетику Паранаэнсе" отказался продать "Зениту" защитника Лоди за 20 миллионов евро

"Зенит" проявляет интерес к защитнику "Атлетику Паранаэнсе"​ Ренану Лоди.

По информации Gazeta Do Povo, петербургский клуб предложил за 21-летнего бразильца 20 миллионов евро, но получил отказ. Как сообщает издание, бразильский клуб рассчитывает выручить за игрока 25 миллионов.

В апреле "Атлетику Паранаэнсе" вел переговоры о трансфере Лоди в "Атлетико" за 15 миллионов евро. Но сделку сорвал бизнесмен Нене Зини, который участвовал в трансфере хавбека Эрнани​ в "Зенит".

Ренан Лоди играет на левом фланге обороны. Футболист в 2019 году провел за клуб 11 матчей, забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи.