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Слуцкий сравнил себя с танцором из клипа Little Big

10:34
Леонид Слуцкий. Фото ФК "Рубин"
Леонид Слуцкий. Фото ФК "Рубин"
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Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий выложил отрывок клипа Little Big в Instagram.

— Пока пауза в чемпионате, решил поучаствовать в Евровидении, — подписал видео Слуцкий. — Найдешь меня на этом видео? (это очень легко)

Группа Little Big с песней Uno должна была отправиться на Евровидение-2020, однако из-за пандемии коронавируса конкурс перенесли на следующий год.

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