Слуцкий рассказал, с кем из хоккеистов общается

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал, как относится к хоккею и с кем из хоккеистов общается.

— У меня очень хорошие отношения с Кириллом Капризовым, — сказал Слуцкий в эфире «Ак Барс ТВ». — Так получилось, что его старший брат занимался футболом и жил на одной базе с Александром Головиным. Так и познакомились через него. Теперь общаемся очень активно.

С Вячеславом Быковым у меня многолетние отношения. Все время переписываемся и поздравляем друг друга с праздниками. С Сергеем Федоровым часто пересекались. Но больше, наверное, общаюсь именно с Капризовым.