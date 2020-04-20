Слуцкий поздравил болельщиков с днем рождения «Рубина»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий поздравил болельщиков команды. Сегодня исполняется 62 года со дня основания клуба.

«Дорогие болельщики футбольного клуба «Рубин»! Поздравляю вас с днем рождения клуба. К сожалению, мы не можем отпраздновать это событие вместе. Сейчас такое время, что мы не можем делать прогнозы, когда мы сможем встретиться и посмотреть друг другу в глаза. Порадовать друг друга чем-либо: мы результатом, вы прекрасным болением. Но вы должны знать, что в любом случае мы с нетерпением ждем встречи с вами, потому что вы — самое главное, что есть у клуба, и мы безумно скучаем. Еще раз с днем рождения!»

«Рубин» занимает 14-е место в Тинькофф чемпионате России, имея в активе 23 очка в 22 матчах.