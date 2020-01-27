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Слуцкий пошутил про елку, сравнив ее с футболистом

27 января 2020, 23:47
Леонид Слуцкий. Фото ФК «Рубин»
Леонид Слуцкий. Фото ФК «Рубин»
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Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий стал гостем передачи «Вечерний Ургант». 48-летний российский специалист поучаствовал в заставке начала шоу.

— Сегодня мы выбрасываем елку, — сказал Иван Ургант. — Леонид Викторович, вы что скажете?

— Постойте, нельзя так разбрасываться, это еще хороший материал, — ответил Слуцкий. — Мы не из таких поленьев делаем футболистов хороших, нападающий вряд ли получится, но опорника сможем слепить.

Слуцкий возглавил «Рубин» в декабре 2019-го. Ранее он тренировал «Витесс».

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