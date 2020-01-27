Слуцкий пошутил про елку, сравнив ее с футболистом

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий стал гостем передачи «Вечерний Ургант». 48-летний российский специалист поучаствовал в заставке начала шоу.

— Сегодня мы выбрасываем елку, — сказал Иван Ургант. — Леонид Викторович, вы что скажете?

— Постойте, нельзя так разбрасываться, это еще хороший материал, — ответил Слуцкий. — Мы не из таких поленьев делаем футболистов хороших, нападающий вряд ли получится, но опорника сможем слепить.

Слуцкий возглавил «Рубин» в декабре 2019-го. Ранее он тренировал «Витесс».