Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий подвел итоги товарищеского матча против «Сочи» (3:2). По его словам, получился хороший спарринг.

«В первом тайме и у нас, и у них играл прообраз стартового состава, — приводит слова Слуцкого пресс-служба клуба. — Первый тайм вышел богатым на события. И счет 1:2 не в нашу пользу, и грубые индивидуальные ошибки, и большое количество нереализованный моментов.

Деспотович мог хет-трик оформлять в первом тайме. Очень хороший и качественный спарринг. Не всегда его встретишь на сборах. У команд РПЛ, учитывая, что они друг друга знают, все равно есть внутреннее противоборство, нежели когда играешь с иностранными командами.

Во втором тайме было сделано большое количество замен, и мы играли уже с ощутимым преимуществом".