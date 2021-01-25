Слуцкий подвел итоги матча «Рубин» — «Сочи»
Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий подвел итоги товарищеского матча против «Сочи» (3:2). По его словам, получился хороший спарринг.
«В первом тайме и у нас, и у них играл прообраз стартового состава, — приводит слова Слуцкого пресс-служба клуба. — Первый тайм вышел богатым на события. И счет 1:2 не в нашу пользу, и грубые индивидуальные ошибки, и большое количество нереализованный моментов.
Деспотович мог хет-трик оформлять в первом тайме. Очень хороший и качественный спарринг. Не всегда его встретишь на сборах. У команд РПЛ, учитывая, что они друг друга знают, все равно есть внутреннее противоборство, нежели когда играешь с иностранными командами.
Во втором тайме было сделано большое количество замен, и мы играли уже с ощутимым преимуществом".
#РубинСочи | Обзор матча— «Рубин» Казань (@fcrk) January 25, 2021
Лучшие моменты встречи, а также интервью Леонида Слуцкого по итогам первого сбора ??
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