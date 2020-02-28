Слуцкий негативно относится к лимиту на легионеров

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий высказал свое отношение к лимиту на легионеров в чемпионате России. В проекте нового регламента РПЛ предусматривается заявка из 25 футболистов, из которых не более 8 будут иностранцами.

— Если мы говорим про какие-то локальные успехи, они, безусловно важны. Если у тебя нет больших успехов, то локальные будут вспоминаться всегда.

Но если мы говорим про глобальные вещи, то при лимите мы можем одерживать только какие-то отдельные победы, которые не меняет глобально ситуацию, — заявил Слуцкий в интервью «Бизнес Online». — И то, что «Ростов» несколько лет назад обыгрывал «Баварию», не меняет ничего, они все равно не вышли никуда. Мы не выиграли Лигу чемпионов, не играли на высоких стадиях. Поэтому локальные победы ничего не меняют.

А если говорить про внутренние расклады, несмотря на то, что «Зенит» безусловно доминирует второй сезон в России, я не могу сказать, что это доминирование сверхтотальное и «Зенит» в каждой игре проезжает по сопернику, как с «ПСЖ» в чемпионате Франции или сегодняшний «Ливерпуль» в АПЛ. Доминирование есть, и оно заслуженное, но это не выглядит так, что другие ведущие команды не способны ему противостоять.

Опять же, мы говорим о нашем внутреннем на данный момент уровне. Мне бы лично очень хотелось, чтобы большее количество наших футболистов играло в ведущих чемпионатах других стран. Сегодня есть только пример Головина и Смолова. Может быть, этот путь, про который сегодня говорит Семак, что мы возвращаемся в 90-е, когда все футболисты у нас уезжали и лига состояла из местных игроков. Понятно, что мы ничего не выигрывали на европейской арене. Мы не выигрывали еврокубки, как это делали ЦСКА и «Зенит» уже в другие времена. Локальные удачи будут всегда, но это, скорее, исключение, подтверждающее правило.

В той же Англии я видел огромное количество болельщиков, которые, когда их команда вылетала из премьер-лиги, говорили «Ну, слава Богу, мы будем играть в чемпионшипе».

— Мы очистимся?

— Нет, мы не очистимся. Чемпионшип — это настоящее английское соревнование. Там борьба, там страсть. На трибунах будут прыгать. Наконец с трибун уйдут люди, которые пришли посмотреть на «Ман Сити» или звезд «Челси», а придут настоящие рабочие английские ребята. Там будет такая же посещаемость, что в АПЛ.