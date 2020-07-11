Слуцкий назвал задачу «Рубина» на остаток сезон

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий считает, что сейчас главное — сохранить прописку в Тинькофф-чемпионате России. Казанская команда имеет 33 очка и занимает 9 место.

— Сейчас главная задача — сохранить прописку в премьер-лиге, — сказал Слуцкий в эфире «Матч Премьер». — Если не решишь текущую задачу, то дальше будет не о чем говорить. Работаем, чтобы решить эту задачу, она сложная, но выполнимая. Я посмотрел все матчи «Рубина» и имел представление о команде. Есть позиции, которые мы планировали укрепить, и нам это удалось, и есть позиции, которые не удалось укрепить и, думаю, что уже не удастся. В любом случае есть костяк команды, обойма, которая будет играть. Тренер никогда наверное не может быть полностью удовлетворен. Но относительно наших возможностей мы сделали максимум в плане селекции.