Слуцкий назвал Акинфеева лучшим вратарем России
12:55
Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий считает, что голкипер армейцев Игорь Акинфеев остается лучшим вратарем страны.
— Нужно ли Акинфееву возвращаться?
— Пусть это решает сам Акинфеев, — ответил Слуцкий в интервью «Бизнес Online».
— Это сильнейший российский вратарь?
— Конечно. С огромным отрывом.
— А в чем его феномен, почему он лучший?
— У него есть дар, который он активно своей работой развил в то, что он из себя представляет.
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