Слуцкий назвал Акинфеева лучшим вратарем России

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий считает, что голкипер армейцев Игорь Акинфеев остается лучшим вратарем страны.

— Нужно ли Акинфееву возвращаться?

— Пусть это решает сам Акинфеев, — ответил Слуцкий в интервью «Бизнес Online».

— Это сильнейший российский вратарь?

— Конечно. С огромным отрывом.

— А в чем его феномен, почему он лучший?

— У него есть дар, который он активно своей работой развил в то, что он из себя представляет.