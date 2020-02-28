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Слуцкий назвал Акинфеева лучшим вратарем России

12:55
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Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий считает, что голкипер армейцев Игорь Акинфеев остается лучшим вратарем страны.

— Нужно ли Акинфееву возвращаться?

— Пусть это решает сам Акинфеев, — ответил Слуцкий в интервью «Бизнес Online».

— Это сильнейший российский вратарь?

— Конечно. С огромным отрывом.

— А в чем его феномен, почему он лучший?

— У него есть дар, который он активно своей работой развил в то, что он из себя представляет.

Дополнительная информация:

http://sport.business-gazeta.ru/article/252333

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